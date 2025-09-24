Al menos cinco heridos por un ataque con dron de los rebeldes yemeníes contra el sur de Israel

MADRID, 24 Sep. 2025 (Europa Press) -

Al menos cinco personas han resultado heridas este miércoles por un ataque con un dron perpetrado por los rebeldes hutíes de Yemen contra la ciudad de Eilat, situada en el sur de Israel, según han informado fuentes médicas del país. Todos los afectados, que han sufrido heridas de metralla, han sido trasladados al Hospital Yoseftal de Eilat tras el incidente, tal y como ha confirmado el servicio nacional de ambulancias de Israel, Magen David Adom (MDA), al diario 'The Times of Israel'. Imágenes difundidas a través de redes sociales muestran cómo el dron impacta contra una zona comercial de la localidad. Previamente, las fuerzas de seguridad han hecho saltar las alarmas antiaéreas en un intento por extremar las precauciones. Sin embargo, el Ejército ha confirmado en un comunicado que el vehículo aéreo no tripulado ha sido lanzado desde Yemen y ha caído en territorio israelí a pesar de los "intentos de interceptarlo".