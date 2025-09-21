Al menos cinco muertos, incluidos tres niños, en un ataque israelí en el sur de Líbano

MADRID, 21 Sep. 2025 (Europa Press) -

Al menos cinco personas, incluidos tres menores de edad, han muerto este domingo en sendos ataques israelíes en Bint Yebeil, en el sur de Líbano. El alcalde del municipio, Mohamed Bazzi, ha explicado que se han contabilizado dos proyectiles, uno que ha impactado sobre una motocicleta y un segundo sobre un coche, según recoge el diario libanés 'L'Orient-Le Jour'.

En el ataque han fallecido el conductor de la motocicleta, así como cuatro ocupantes del coche, todos miembros de una misma familia, según Bazzi, que ha calificado lo ocurrido como una "masacre de civiles". Bazzi ha señalado que los cuerpos de las víctimas han quedado totalmente destrozados.

Israel ha lanzado decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego de noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegura que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto Beirut como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

El alto el fuego, alcanzado tras meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por las autoridades libanesas y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue. Israel ha informado de la muerte de más de 300 supuestos miembros de Hezbolá desde que entró en vigor el acuerdo.