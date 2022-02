Al menos cinco muertos por un alud en el Tirol austriaco

Al menos cinco personas han fallecido por un alud en la provincia austriaca de Tirol, en una zona fronteriza con Suiza, han informado este viernes las fuerzas de seguridad.

La avalancha ha tenido lugar en la localidad de Spiss y tambi√©n ha dejado una persona herida, evacuada hacia territorio suizo, seg√ļn un portavoz policial citado por la agencia de noticias DPA . Las autoridades no han desvelado la identidad o nacionalidad de las v√≠ctimas.

"Me entristece, pero también me sorprende y me enfada que todas las advertencias (sobre la posibilidad de avalanchas) no sirvan de nada", ha manifestado el encargado del servicio de alerta de avalanchas tirolés, Rudi Mair.

Este es uno de los accidentes vistos más graves hasta la fecha durante el invierno austriaco, estación en la que, a principios del mes de diciembre, ya se registró la muerte de tres esquiadores en la provincia de Salzburgo.

Solo entre este jueves y viernes se han registrado en el Tirol cerca de 60 avalanchas. En la estación de Solden, un popular destino turístico, cinco personas quedaron sepultadas tras uno de estos aludes, aunque fueron rescatadas con vida y cuatro de ellos tuvieron que ser evacuados a centros hospitalarios.

Además, en la estación de Glungezer, una mujer alemana fue rescatada viva tras permanecer sepultada unos 15 minutos bajo 1,5 metros de nieve. "Sobrevivir 15 minutos es un golpe absoluto de suerte", ha declarado el portavoz policial, que ha confirmado que la superviviente se recupera de las heridas en el hospital.