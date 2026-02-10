Al menos cuatro civiles muertos en bombardeos en Ucrania

Una mujer y su hija de 11 años murieron este martes en bombardeos rusos sobre la ciudad de Sloviansk, en la región de Donetsk, en el este de Ucrania, anunciaron las autoridades ucranianas.

En la Ucrania ocupada, un sacerdote ortodoxo también murió durante un ataque ucraniano durante un entierro y otro hombre perdió la vida tras un ataque de dron en la región rusa de Bélgorod, afirmaron las autoridades locales.

Dieciséis personas también resultaron heridas en bombardeos rusos sobre Sloviansk con "seis bombas planeadoras" lanzadas por aviones, según un saldo actualizado que la fiscalía regional ucraniana publicó en la plataforma Telegram.

Las autoridades locales han publicado fotos de varios edificios en llamas.

Kiev controla parcialmente parte de Donetsk. Es una de las cuatro regiones cuya anexión reclama el Kremlin, además de la península de Crimea.

Separatistas apoyados por Moscú ocuparon Sloviansk durante más de dos meses en 2024, antes de ser expulsados por el ejército ucraniano.

Las fuerzas rusas se encuentran actualmente a unos 15 kilómetros de Sloviansk, que contaba con alrededor de 100.000 habitantes antes de la invasión a gran escala de 2022.