Al menos cuatro muertos al incendiarse un complejo residencial en Hong Kong

Un representante del servicio de información del gobierno local aseguró además que hay otras dos en “estado crítico”

Con información de AFP

Al menos cuatro personas murieron al producirse este miércoles un incendio en un complejo residencial de Hong Kong, indicó a AFP el gobierno local.

“Han muerto cuatro personas”, y dos más están en “estado crítico”, señaló a AFP un representante del servicio de información del gobierno hongkonés.

Según un medio local, entre los fallecidos figura un bombero.

Las llamas devoraron los andamios de bambú de al menos tres bloques de apartamentos en Tai Po, un distrito del norte de Hong Kong, antes de extenderse a otras partes del complejo residencial de Wang Fuk Court.

En las imágenes en vivo podían verse columnas de humo sobre los edificios de viviendas. Las autoridades tuvieron que cerrar segmentos de una autovía cercana, mientras los bomberos seguían luchando contra el incendio al caer la noche.

