Al menos cuatro muertos al incendiarse un complejo residencial en Hong Kong

Con información de AFP

Al menos cuatro personas murieron al producirse este miércoles un incendio en un complejo residencial de Hong Kong, indicó a AFP el gobierno local.

“Han muerto cuatro personas”, y dos más están en “estado crítico”, señaló a AFP un representante del servicio de información del gobierno hongkonés.

El incendio, visto desde la ciudad

Según un medio local, entre los fallecidos figura un bombero.

Entre las víctimas fatales hay un bombero (Foto: AP/Chan Long Hei) Chan Long Hei - AP

Las llamas devoraron los andamios de bambú de al menos tres bloques de apartamentos en Tai Po, un distrito del norte de Hong Kong, antes de extenderse a otras partes del complejo residencial de Wang Fuk Court.

Hay dos heridos en estado crítico (Foto: AP /Chan Long Hei) Chan Long Hei - AP

En las imágenes en vivo podían verse columnas de humo sobre los edificios de viviendas. Las autoridades tuvieron que cerrar segmentos de una autovía cercana, mientras los bomberos seguían luchando contra el incendio al caer la noche.