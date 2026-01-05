Al menos cuatro muertos en protestas en el oeste de Irán, dicen organizaciones

Al menos cuatro personas murieron el sábado en el oeste de Irán en enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad, indicaron dos grupos de derechos humanos que acusaron a la Guardia Revolucionaria de disparar a los pobladores.

El sábado se registraron protestas en varias ciudades del país, en el séptimo día de un movimiento desatado por el enojo en torno al creciente costo de la vida en la República Islámica.

Se trata del más importante movimiento de protestas en Irán desde 2022-2023, que las autoridades reprimieron dejando cientos de muertos y miles de detenidos, según los activistas.

El grupo de derechos humanos Hengaw, con sede en Noruega, dijo que la Guardia Revolucionaria utilizó fuego real contra los manifestantes en el distrito de Malekshahi, en la provincia occidental de Ilam, donde mataron a cuatro miembros de la minoría kurda.

El grupo dijo que examina reportes de que otras dos personas habrían muerto, en tanto decenas más resultaron heridas.

Por su parte, la oenegé Iran Human Rights, también de Noruega, indicó que cuatro personas murieron y 30 resultaron heridas luego de que las "fuerzas de seguridad atacaron las protestas" en Malekshani.

El grupo divulgó imágenes de lo que parecían ser cuerpos ensangrentados en el suelo. No fue posible verificar de inmediato las imágenes o las cifras.

En Irán, la agencia noticiosa Mehr publicó que un miembro de la Guardia Revolucionaria murió luego de que los "amotinados" intentaron ingresar a una estación policial.

Las manifestaciones se registraron en al menos 30 ciudades, en su mayoría de tamaño mediano, según un balance de AFP basado en anuncios oficiales y reportes de la prensa.

Al menos 12 personas han muerto desde el miércoles en los enfrentamientos, incluyendo miembros de las fuerzas de seguridad, según un recuento basado en reportes oficiales.