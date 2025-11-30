Al menos cuatro muertos por consumo de alcohol adulterado en Irán

Al menos cuatro personas murieron tras consumir alcohol adulterado en Irán, donde la venta de bebidas alcohólicas está prohibida, anunció la prensa estatal la madrugada del domingo.

"El consumo de bebidas alcohólicas artesanales provocó la muerte de cuatro personas y la intoxicación de otras cinco en Iranshahr (sudeste) en las últimas 24 horas", anunció la agencia noticiosa Irna citando a una autoridad médica local.

"Dos afectados están en cuidados intensivos", agregó.

El consumo y la venta de alcohol están prohibidos en la República Islámica, pero la prensa informa regularmente de intoxicaciones mortales con alcohol de contrabando, que es fácil de conseguir.

En Iranshahr, la policía "identificó y arrestó a tres distribuidores de bebidas alcohólicas", indicó Irna.

Solo las minorías no musulmanas (cristianos, judíos y zoroastrianos) están exentas de la prohibición pero no pueden beber en público.

