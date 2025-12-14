Al menos cuatro muertos por enfrentamiento entre comunidades indígenas

Al menos cuatro personas de una comunidad indígena murieron este sábado en Nahualá, y varias decenas resultaron heridas, tras ser atacados presuntamente por vecinos de otro pueblo con el que mantienen un antiguo conflicto territorial, anunció una fuente oficial.

Santa Catarina Ixtahuacán y Nahualá, al oeste de Ciudad de Guatemala, están envueltos en una pugna de más de un siglo por los límites entre ambos pueblos de la etnia maya, lo que ha dejado varios muertos en los últimos años.

Según el alcalde de Nahualá, Manuel Guarchaj, varias personas de Santa Catarina Ixtahuacán "emboscaron a un grupo de trabajadores" de su comunidad, causando al menos "cuatro muertos, seis desaparecidos y más de un centenar de heridos".