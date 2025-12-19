Al menos cuatro soldados mueren en ataque de guerrilla ELN en Colombia

Al menos cuatro soldados murieron y otros siete resultaron heridos el jueves en un ataque con explosivos a una base militar en Colombia, cerca de la frontera con Venezuela, informó el ejército, que responsabilizó a la guerrilla ELN.

En medio de frustradas negociaciones de paz con el gobierno del izquierdista Gustavo Petro, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) perpetró el segundo ataque mortal contra la fuerza pública en una semana, con seis uniformados asesinados por la guerrilla y sin señales de la tregua navideña otorgada en años anteriores.

La explosión del jueves ocurrió en una instalación de un batallón de infantería ubicado en un poblado rural del departamento del Cesar (norte), aseguraron las Fuerzas Militares en un comunicado.

"Lamento y rechazo el cobarde atentado terrorista", dijo en la red social X el general Luis Emilio Cardozo.

En redes sociales circuló un video proveniente de un patio de la base militar que muestra un incendio supuestamente causado por la explosión.

La asonada de la guerrilla más antigua de América contra militares y civiles constituye la peor ola de violencia en una década, agravada por la presión violenta de otras organizaciones armadas enfrentadas al Estado.

Entre el domingo y el miércoles, el ELN aumentó además su presión con un "paro armado", como se conoce a las restricciones a la movilidad de la población civil en regiones en las que los rebeldes de origen guevarista ejercen la autoridad de facto.

Petro intentó negociar la paz con el ELN tras su llegada al poder en 2022, como parte de una estrategia bautizada "paz total" para desmovilizar a todos los grupos armados del país.

Pero a ocho meses de dejar la presidencia, la mayoría de acercamientos han quedado detenidos sin mayores avances, mientras la oposición denuncia un fortalecimiento de las organizaciones ilegales.

En enero pasado, el ELN asesinó a más de 100 personas en una región fronteriza con Venezuela, lo que sepultó las negociaciones.