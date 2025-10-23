Al menos diez muertos por explosión en una fábrica del centro de Rusia
Al menos diez personas murieron y 12 desaparecieron por la explosión el miércoles en una fábrica en
Al menos diez personas murieron y 12 desaparecieron por la explosión el miércoles en una fábrica en el centro de Rusia, anunció este jueves el gobernador de la región de Cheliábinsk, Alexei Teksler.
"Según las últimas informaciones, diez personas fallecieron en una explosión en una fábrica de Kopeisk", indicó Teksler en Telegram. Otros 12 empleados se encuentran desaparecidos, detalló.
Aún no se ha determinado la causa de la explosión, que provocó un incendio que logró ser controlado el jueves.
La fábrica producía explosivos para las fuerzas armadas, indicaron los medios rusos.
Imágenes difundidas en redes sociales mostraron una bola de fuego elevándose en el cielo en plena noche y lanzando brasas en todas direcciones.
"No es un ataque de dron", afirmó el gobernador, aunque la justicia anunció la apertura de una investigación criminal.
Cinco personas fueron hospitalizadas en estado grave, dos de ellas en un centro de tratamiento de quemados graves, añadió el gobernador.
En respuesta a la ofensiva a gran escala lanzada por Rusia en Ucrania en febrero de 2022, Kiev ha atacado regularmente con drones instalaciones industriales rusas.
Kopeisk, donde residen unos 150.000 habitantes, se encuentra a unos 1600 km de Ucrania. La ciudad está en la periferia de la capital regional Cheliábinsk y alberga numerosas instalaciones industriales.
bur/mad/sag/mb
