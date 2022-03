Al menos doce heridos en la marcha del 8M por el Día de la Mujer en México

Al menos nueve ciudadanos y tres miembros de la Policía han resultado heridos este martes durante la marcha del 8M, Día Internacional de la Mujer en Ciudad de México, en la que miles de mujeres han exigido el cese de feminicidios, desapariciones y todo tipo de violencia o discriminación hacia la mujer.

"Doce personas, entre ellos, nueve civiles y tres policías han requirido traslado hospitalario. Una Policía por herida en el pómulo y dos civiles a las que se les cayó una estructura", ha informado la subsecretaria de Desarrollo Institucional de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México, Marcelo Figueroa en su perfil de Twitter.

El secretario de Gobierno, Martí Batres, ha informado que el Escuadrón de Rescate y Emergencias Médicas (ERUM) les ha ofrecido apoyo, pero lo han rechazado. "Algunas de las personas que se manifiestan con el rostro cubierto rompieron una estructura de cristal del metro misma con la que se han lastimado. El ERUM les ha ofrecido apoyo, el cual han rechazado", ha indicado, tal y como recoge el diario 'El Universal'.

"Finalmente el ERUM convenció a las dos personas lastimadas y las trasladó a un hospital de traumatología y ortopedia en el sur de la Ciudad", ha agregado Batres.

A las 16.00 horas (hora local), miles de mujeres han partido desde las inmediaciones del Ángel de la Independencia y al grito de "educar, educar para no violar" y "hey idiota las niñas no se tocan", las manifestantes han exigido el cese de feminicidios, desapariciones y todo tipo de violencia hacia la mujer en el país norteamericano.

Otras de los cánticos que se han escuchado en las calles de Ciudad de México han sido: "No somos una, no somos 100 pinche Gobierno cuéntanos bien", "Señor, señora no sea indiferente se matan a mujeres en la cara de la gente", "Mujer escucha esta es tu lucha", tal y como recoge el diario 'El Imparcial'.

El mayor número de feminicidios en un mes en México se registró en agosto de 2021 con 109 víctimas. En enero 2022, se notificaron 75 feminicidios, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

"Basta ya de omisión e indolencia", ha exigido Lorena Gutierrez, la madre de Fátima, víctima de feminicidio a los doce años, tal y como recoge 'El Universal'.

Mujeres bailando al son de la música, mezclada por una de ellas en la Avenida Juárez, ha sido una de las escenas que se han podido ver en la manifestación. Un pequeño grupo ha accedido hasta las inmediaciones del Palacio Nacional.

La capital de México, Ciudad de México, ha amanecido este 8M con las principales infraestructuras públicas y el Palacio Nacional vallados para evitar desperfectos.