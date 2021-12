Al menos doce muertos en las inundaciones en el Kurdistán iraquí, según el último balance

Al menos doce personas han muerto a causa de las inundaciones provocadas por las lluvias torrenciales registradas durante la jornada del viernes en la ciudad iraquí de Erbil, capital de la región semiautónoma del Kurdistán iraquí.

Un bebé de diez meses es la última víctima confirmada de las inundaciones. El bebé, Danar Nabaz, estaba en brazos de su padre cuando fue arrastrado por la riada, según ha informado la televisión kurda Rudaw.

"Lo tenía agarrado y lo perdí. No pude retenerlo. Danar gritaba y no podía hablar porque tenía la boca llena de lodo. Cuando logré agarrar a Baherz, Danar había quedado debajo del coche", ha explicado Nabaz Salí, padre del bebé. "Apareció de nuevo con una ola, con las manos alzadas como si pidiera ayuda. Apareció y desapareció dos veces y ya no lo vimos más", ha añadido.

Las aguas han arrasado varias viviendas en las áreas de Bahrka, Daratu, Qushtapa, Roshinbiri, Shamamk y Zhian. El gobernador de Erbil, Omed Joshnau, ha subrayado que el número de víctimas mortales "posiblemente aumentará" y ha reclamado a la población que "no use las carreteras a menos que sea para una urgencia" debido a que se esperan nuevas lluvias en la ciudad durante las próximas horas.

Por su parte, el presidente de la región, Nechirvan Barzani, ha indicado en un comunicado que "sigue de cerca" la situación y se ha puesto en contacto con Joshnau para abordar los daños causados por las inundaciones.

Además ha anunciado que se destinarán 1.000 millones de dinares iraquíes (unos 609.000 euros) para ayudar a los afectados a través de la Fundación Rwanga.

Barzani ha trasladado su condolencias a los familiares de las víctimas y ha hecho hincapié en que las autoridades "priorizan y aceleran los esfuerzos de rescate y de entrega de apoyo de emergencia" a los damnificados en Erbil.