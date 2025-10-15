Al menos doce muertos y más de 26.000 afectados por las lluvias en Honduras

MADRID, 15 Oct. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades hondureñas han informado de la muerte de doce personas como consecuencia de las fuertes lluvias que han estado cayendo estos días en buena parte del país y que además han dejado más de 26.000 afectados y 68 comunidades de seis departamentos aisladas.

El Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) ha señalado que las precipitaciones van a disminuir a partir de este mismo miércoles e irán centrándose principalmente en las áreas que hacen frontera con El Salvador, en cantidades que no superarán los 50 milímetros por metro cuadrado.

Es por ello que la secretaría de gestión de riesgos (Copeco) ha decidido rebajar las alertas en gran parte de las zonas afectadas, a excepción de Distrito Central, donde se ubica Tegucigalpa, la capital, que continúa bajo la alerta roja.

Por su parte, los departamentos de Choluteca, Valle, Comayagua, La Paz, Intibucá, Lempira, Ocotepeque, El Paraíso y Francisco Morazán permanecen en alerta amarilla, según detalla el diario hondureño 'La Prensa'.