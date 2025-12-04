Al menos dos menores investigados por quemar el pelo a una persona sin hogar en Benacazón
Al menos dos menores investigados por quemar el pelo a una persona sin hogar en Benacazón
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEVILLA, 4 de diciembre de 2025 (Europa Press) -
La Guardia Civil investiga a al menos dos menores en Benacazón (Sevilla) tras presuntamente haber quemado el pelo a una persona sin hogar que se encontraba en una plaza de la localidad sevillana.
Según han informado fuentes del caso a Europa Press, hay al menos un menor de edad que ha sido identificado, mientras que la víctima ha sido identificada, pero no localizada.
Las diligencias de la investigación han sido trasladadas a los Equipos de Respuesta a los Delitos de Odio (REDO) de la Comandancia de Sevilla. Por el momento, no ha trascendido la edad de los presuntos autores.
Más leídas
- 1
Desalojan de Once a la empresa concesionaria de la estación, que pertenece a Néstor Otero, el “Zar de Retiro”
- 2
De la chicana de Grabois a las provocaciones de Lemoine: los momentos más bizarros de la jura en Diputados
- 3
Diputados: los comentarios fuera de lugar que se escucharon de un micrófono abierto durante la jura de los legisladores electos
- 4
Cayó Cachorra, la “viuda negra” que mató al hombre que se había enamorado de ella