Al menos dos muertos en un ataque con dron cerca del aeropuerto de Alepo, en Siria

MADRID, 4 Sep. 2025 (Europa Press) -

Al menos dos personas han muerto este jueves en un ataque con dron que ha impactado contra un vehículo que circulaba por una carretera cercana al Aeropuerto Internacional de Alepo, en el noroeste de Siria. Una de las víctimas mortales del ataque, que según fuentes consultadas por el Observatorio Sirio de Derechos Humanos ha sido perpetrado por la coalición internacional, sería un miembro del grupo terrorista Estado Islámico. Sin embargo, el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha señalado en un breve mensaje remitido a Europa Press que "no ha participado" en el mismo. De momento, no se han podido confirmar las identidades de los fallecidos, si bien el vehículo ha quedado completamente calcinado. Varias ambulancias se han dirigido al lugar de los hechos ante la posibilidad de que la cifra de víctimas aumente.