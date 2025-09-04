Al menos dos muertos en un ataque de Rusia contra una localidad de Donetsk, en el este de Ucrania

MADRID, 4 Sep. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades de Ucrania han informado este jueves de que al menos dos personas han muerto en un nuevo ataque perpetrado por las fuerzas rusas contra la localidad de Illinivka, situada en la provincia de Donetsk, en el este del país.

El gobernador de Donetsk, Vadim Filashkin, ha señalado que el ataque ha provocado daños en cinco viviendas de la zona y ha recalcado que "es peligroso quedarse en la región de Donetsk".

"Evacuad la zona en la medida de lo posible", ha indicado, según un comunicado.

Asimismo, Filashkin ha explicado que las fuerzas rusas han lanado tres bombas contra el hospital Konstantinovka, también en Donetsk, el cual supone "otro objetivo militar para las fuerzas de ocupación de Rusia".

"Hasta ahora, este centro ha estado recibiendo y tratando a pacientes de la zona", ha dicho.

"Han lanzado con éxito tres bombas sobre el hospital.

Los ataques contra infraestructura civil son realizados de forma deliberada por los rusos, que cometen actos terroristas", ha dicho.