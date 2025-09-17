Al menos dos muertos en un ataque israelí contra un vehículo en el este de Líbano
Al menos dos muertos en un ataque israelí contra un vehículo en el este de Líbano
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 17 Sep. 2025 (Europa Press) -
Al menos dos personas han muerto este miércoles en un nuevo bombardeo llevado a cabo por el Ejército de Israel contra la ciudad de Baalbek, en el este de Líbano, a pesar del alto el fuego en vigor desde noviembre de 2024.
El Ministerio de Sanidad libanés ha confirmado que un ataque aéreo israelí contra un coche en la ciudad de Baalbek ha resultado en la muerte de dos personas, según un balance inicial recogido por la agencia de noticias NNA.
Israel ha lanzado decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego de noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegura que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto Beirut como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.
El alto el fuego, alcanzado tras meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por las autoridades libanesas y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.
