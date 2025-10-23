Al menos dos muertos en un ataque israelí en Líbano pese al alto el fuego

MADRID, 23 Oct. 2025 (Europa Press) -

Al menos dos personas han muerto en un ataque llevado a cabo por el Ejército israelí contra una localidad libanesa ubicada en la gobernación de Nabatié (sur), a pesar del alto el fuego vigente desde noviembre de 2024 entre Israel y el partido-milicia chií libanés Hezbolá.

El Ministerio de Sanidad de Líbano ha indicado que un bombardeo israelí en la ciudad de Arabsalim "ha resultado en la muerte de dos personas", sin dar más detalles al respecto. Sin embargo, la agencia de noticias NNA ha identificado a los fallecidos como una mujer de 82 años y un hombre de 43.

Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han dicho únicamente que han atacado un almacén de armas de Hezbolá ubicado en Nabatié y que estaba siendo utilizado para "promover y llevar a cabo complots terroristas contra el Estado de Israel", por lo que ha considerado que se trata de una "violación de los acuerdos".

"La organización terrorista Hezbolá continúa sus intentos de reconstruir la infraestructura terrorista en todo el Estado del Líbano, poniendo en riesgo a los ciudadanos libaneses y utilizándolos como escudos humanos", ha manifestado a través de su perfil en la red social X.

El alto el fuego, alcanzado tras meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por las autoridades libanesas y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.