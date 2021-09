Al menos dos muertos y 15 heridos por una explosión de gas en la provincia de Moscú

Al menos dos personas han muerto y otras 15 han resultado heridas este mi茅rcoles a causa de una explosi贸n provocada por una fuga de gas en un edificio de la provincia de Mosc煤, en Rusia, ha infromado el vicegobernador regional, Evgueni Jromushin.

La explosi贸n se ha producido a primera hora de la ma帽ana en un edificio residencial de Noguinsk, a unos 30 kil贸metros de la capital rusa. La detonaci贸n ha provocado el derrumbe parcial de tres de las nueve plantas del bloque y afecta a un total de 24 apartamentos, de los que ocho han sido destruidos.

Los vecinos del edificio han sido evacuados a medida que contin煤an las labores de b煤squeda y rescate, si bien Jromushin ha apuntado que a煤n no se ha localizado a cinco personas. "No sabemos su situaci贸n, por lo que no vamos a hacer conjeturas por el momento", ha declarado, seg煤n la agencia de noticias Sputnik.

El escape de gas es la principal hip贸tesis con la que trabajan las autoridades, que ya examinan "si fue un accedidente, una negligencia o una violaci贸n de las reglas de uso de los equipos.

Europa Press