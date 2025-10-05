Al menos dos muertos y cinco heridos en un tiroteo vinculado al narcotráfico en Niza (Francia)

MADRID, 5 Oct. 2025 (Europa Press) -

Al menos dos personas han fallecido y hasta cinco más --incluidos dos menores-- han resultado heridas en un tiroteo ocurrido durante la noche del viernes en la ciudad francesa de Niza, en un episodio que la Fiscalía del país considera que podría estar relacionado con el narcotráfico y cuyos perpetradores continúan en paradero desconocido tras haberse dado a la fuga, mientras continúa la búsqueda y la investigación por asesinato premeditado en el marco del crimen organizado.

"Los disparos podrían haber tenido como blanco indiscriminado a las personas presentes --cerca de un punto de venta de drogas--. Estos hechos parecen estar claramente vinculados al narcotráfico", ha explicado este sábado el fiscal de Niza, Damien Martinelli, en declaraciones recogidas por el diario galo 'Le Monde'.

Las autoridades policiales apuntan que, en torno a las 21.10 horas (hora local) los agresores habrían abierto fuego desde un coche en movimiento, utilizando al menos un fusil Kalashnikov, ocasionando la muerte 'in situ' de dos personas. En el lugar de los hechos, se han hallado hasta "25 cartuchos calibre 7,62 milímetros correspondientes al fusil de asalto Kalashnikov y cinco cartuchos calibre 9 milímetros" cuya procedencia aún no se ha dilucidado.

El alcalde de Niza, Christian Estrosi, ha atribuido el ataque a la violencia ligada al narcotráfico y ha precisado que se han empleado armas automáticas en el ataque. Asimismo, ha solicitado un refuerzo permanente de la presencia policial en la zona afectada, conocida por su alta incidencia de delitos violentos.

"Ya basta. Los habitantes de Moulins se sienten abandonados por el Estado. No los abandonaré. Pido al Estado que reaccione con firmeza y sostenibilidad, y que no nos envíe refuerzos que se llevarán mañana", ha exigido en una publicación en su cuenta en la red social X.

Si bien las primeras hipótesis barajadas por la Fiscalía aluden a un posible ajuste de cuentas vinculado al tráfico de drogas, no se ha descartado aún la posibilidad de que los disparos se realizaran de forma indiscriminada contra las personas presentes.

Las fuerzas de seguridad han desplegado refuerzos en la zona para garantizar la seguridad de los vecinos, mientras continúa la investigación bajo la sospecha de asesinato premeditado por parte de una banda organizada. La prefectura ha recordado que el barrio donde se han producido los hechos ya había sido identificado como una zona sensible por su historial delictivo.

Hasta el momento, los sospechosos no han sido detenidos, y las autoridades siguen trabajando para esclarecer los hechos y dar con los responsables del ataque.