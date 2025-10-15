Al menos dos muertos y cuatro heridos por la explosión de un vehículo en Guayaquil, Ecuador.

MADRID, 15 Oct. 2025 (Europa Press) -

Al menos dos personas han fallecido y otras cuatro han resultado heridas a causa de la detonación de un vehículo cerca de un centro comercial ubicado en el norte de la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, han informado las autoridades locales.

El gobernador de la provincia del Guayas, Humberto Plaza, ha confirmado en declaraciones recogidas por el diario 'Primicias' que el incidente ha dejado hasta el momento dos víctimas mortales, una de las cuales era un taxista que se encontraba en las inmediaciones del Mall del Sol, donde un vehículo ha explotado pasadas las 18.30 horas (hora local, 1.30 horas en la España peninsular y Baleares).

Previamente, en una entrevista concedida a la cadena TC Televisión y dirigiéndose a los responsables, ha señalado que "los vamos a buscar debajo de las piedras" y ha asegurado que van a estar presos por terrorismo".

Por otra parte, el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 ha registrado un total de cuatro heridos, todos con pronóstico leve, aunque dos de ellos han sido trasladados a un centro sanitario.

El cuerpo de Bomberos de Guayaquil ha movilizado efectivos para sofocar las llamas provocadas tras la explosión de una camioneta blanca y que han causado daños en la infraestructura del centro comercial y de un edificio próximo a éste, en una zona próxima a las oficinas del Grupo Nobis, el conglomerado empresarial de la familia del presidente, Daniel Noboa.

La Policía Nacional, que está inspeccionando el lugar del incidente, ha encontrado además en otro vehículo "cuatro cargas explosivas de alto poder con sus respectivas mechas de seguridad" así como el dispositivo electrónico para activar la detonación, ha indicado en su cuenta de la red social X el ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg.

Los artefactos, que han sido "inmediatamente neutralizados" tras su localización, no son de fabricación artesanal, sino que tienen "elementos de elaboración profesional por parte de grupos delincuenciales que quieren ocasionar caos en el país", de acuerdo al titular de la cartera ministerial, quien ha asegurado que el cuerpo policial está trabajando "de manera permanente para contrarrestar la amenaza y dar con los responsables de este acto terrorista".