Al menos dos muertos y ocho heridos en un tiroteo en Tel Aviv

Al menos dos personas han fallecido y otras ocho han resultado heridas en un tiroteo ocurrido este jueves en la céntrica calle de Dizesngoff de la ciudad israelí de Tel Aviv en medio de una oleada de violencia que azota el país.

En respuesta al suceso la Polic√≠a ha recorrido las calles aleda√Īas en b√ļsqueda del presunto autor del tiroteo e instando a la ciudadan√≠a a permanecer en sus domicilios.

"Un gran n√ļmero de fuerzas est√° realizando b√ļsquedas amplias", ha trasladado a los medios de comunicaci√≥n el comandante de la Polic√≠a Rami Ben David, quien ha instado a los ciudadanos presentes en el lugar de los hechos que abandonen la zona y regresen a sus hogares.

Asimismo, las fuerzas de seguridad israel√≠es han apuntado que el suceso estar√≠a relacionado con motivos nacionalistas, aunque a√ļn no se conoce la identidad del atacante, seg√ļn informa el diario 'The Times of Israel'.

Una de las primeras autoridades en reaccionar al suceso ha sido el embajador estadounidense en Israel, Tom Nides, quien, a través de sus redes sociales, ha exigido el fin de la violencia. "Esto tiene que parar", ha dicho.

De igual modo, el embajador de la Unión Europea, Dimitar Tzantchev, se ha mostrado "profundamente preocupado por los informes sobre otro ataque terrorista contra civiles".

Este es el √ļltimo episodio de una oleada de violencia que azota Israel desde finales de marzo y que ha dejado ya al menos once muertos a causa de diversos tiroteos y apu√Īalamientos.

El primer ministro de Israel, Naftali Bennett, ya apuntó la pasada semana que el país "superará" la "oleada de ataques terroristas" y recalcó que las autoridades "trabajan para lograrlo lo más rápidamente posible". El Gobierno israelí ha aprobado recientemente un refuerzo económico millonario de la Policía.