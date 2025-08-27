Al menos dos niños muertos tras un tiroteo durante una misa en una escuela católica en Minneapolis, EEUU

MADRID, 27 Ago. 2025 (Europa Press) -

La Policía de Minneapolis ha confirmado que al menos dos personas han muerto y cerca de una veintena han resultado heridas tras registrarse un tiroteo durante una misa una escuela católica en el suroeste de la ciudad, ubicada en el estado estadounidense de Minesota (norte).

"Un hombre armado se acercó por el exterior del edificio y comenzó a disparar con un rifle a través de las ventanas de la iglesia hacia los niños sentados en los bancos. Disparando a través de las ventanas, alcanzó a los niños y a los fieles que se encontraban dentro del edificio", ha explicado en una rueda de prensa el jefe de la Policía de Minneapolis, Brian O'Hara.

En total, dos menores de ocho y diez años han fallecido, mientras que otras 17 personas han resultado heridas, 14 de ellas niños. Asimismo, el jefe de la Policía ha informado de que dos de los heridos se encuentran en estado crítico.

El tirador, que se quitó la vida en la parte trasera del edificio y no ha sido todavía identificado, estaba armado con un rifle, una escopeta y una pistola. "Este ha sido un acto deliberado de violencia contra niños inocentes y otras personas que rezaban", ha resaltado.

Los estudiantes habían asistido a misa a primera hora de la mañana, poco antes del tiroteo en la Escuela Católica de la Anunciación, si bien no se conoce el número exacto de personas que se encontraban en el lugar en el momento del incidente.

Las autoridades locales han informado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el tiroteo. "El FBI ha respondido rápidamente y se encuentra en el lugar. La Casa Blanca seguirá vigilando esta terrible situación", ha indicado el magnate en un mensaje publicado en la red social Truth Social.

Por su parte, el gobernador de Minesota, el demócrata Tim Walz, ha trasladado en un mensaje publicado en redes sociales sus oraciones a los niños y maestros, "cuya primera semana de clases se ha visto empañada por este horrible acto de violencia".

La Policía de Minneapolis ha detallado que en las últimas 12 horas se han producido otros tres tiroteos mortales, sin contar con el de la escuela católica. "El nivel de violencia armada en toda la ciudad durante el último día es profundamente inquietante", ha indicado en un comunicado.