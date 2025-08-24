Al menos dos palestinos detenidos en Tel Aviv
Al menos dos palestinos detenidos en Tel Aviv
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 24 Ago. 2025 (Europa Press) -
La Policía israelí ha detenido este domingo en Tel Aviv al menos a dos palestinos que entraron ilegalmente en Israel y que, según medios israelíes, podrían estar preparando un atentado. Los sospechosos han sido detenidos en una operación conjunta de la Policía y el Shin Bet, los servicios secretos israelíes para el interior y los territorios palestinos. Ambos han sido trasladados para ser interrogados, según la información policial oficial, recogida por el diario 'The Times of Israel'.
Medios hebreos han informado de que varios palestinos más han sido detenidos en Tel Aviv tras varias horas de búsqueda y tras la emisión de una alerta terrorista, extremo del que no ha habido confirmación oficial por el momento. Las últimas detenciones se habrían producido en las inmediaciones del puerto de Tel Aviv.
Otras noticias de Israel
- 1
Las zonas oscuras de un gobierno en shock
- 2
Un experto reveló cuál es el estudio que las personas que fuman o fumaron deberían realizarse: “Puede salvarte la vida”
- 3
En qué canal pasan Boca vs. Banfield por el Torneo Clausura 2025 hoy
- 4
Una vieja trama de millones, cartelización y amigos para gestionar los fondos de la discapacidad