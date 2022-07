Al menos dos palestinos muertos y nueve heridos en una operación de las fuerzas de Israel en Nablús

Dos personas han fallecido y otras nueve han resultado heridas de bala, una de ellas de gravedad, este sábado en una operación del Ejército de Israel en la ciudad de Nablús, en el norte de Cisjordania.

El director del servicio de ambulancias de la Media Luna Roja palestina, Ahmed Yibril, ha indicado en la madrugada del domingo que una de las víctimas ha sido gravemente herida en la cabeza, según ha informado la agencia palestina de noticias WAFA.

En la madrugada, las Fuerzas Armadas de Israel han informado de que estaban llevando a cabo una "operación" en la ciudad de Nablús, que estaba resultando en un "intercambio de fuego entre hombres armados y agentes".

Por su parte, no se han reportado heridos en las tropas israelíes, según el periódico 'The Times of Israel'.

El propósito de la operación no ha sido aclarado por las Fuerzas Armadas israelíes, pero informes recogidos por 'The Jerusalem Post' indican que el objetivo puede ser un líder de la Brigada de los Mártires de al-Aqsa.

El objetivo de los agentes israelíes sería Ibrahim al-Nablusi, el único superviviente "de una célula terrorista aniquilada en febrero". No obstante, el citado medio han informado que dicho objetivo habría escapado.