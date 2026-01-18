Ola de violencia en Guatemala tras motines con rehenes en cárceles deja cuatro muertos

CIUDAD DE GUATEMALA, 18 de enero (Reuters) - Al menos tres agentes y un presunto delincuente murieron el fin de semana en medio de un estallido de violencia en Guatemala, después de que las fuerzas de seguridad retomaran el control de una prisión tomada por los reclusos y pusieran bajo custodia a un líder de una banda criminal, informó la Policía Nacional Civil (PNC).

Las autoridades recuperaron el control de Renovación 1, cerca de la ciudad sureña Escuintla, una de las tres cárceles donde los reos se amotinaron y tomaron rehenes el sábado, exigiendo mayores privilegios para el líder de su banda.

El director de la PNC, David Boteo, informó en una entrevista con una emisora de radio que hasta el momento se han registrado 10 ataques contra la policía en la capital y sus alrededores, con un saldo de tres agentes fallecidos y cinco heridos. Además, cuatro pandilleros fueron capturados y uno falleció.

Boteo no descartó que pandilleros ataquen a civiles y aconsejó a los guatemaltecos quedarse en casa.

Pese a la liberación de los retenidos, 37 personas permanecen como rehenes en otras dos prisiones.

En varios mensajes en la red social X, la policía también dijo que las autoridades habían recapturado a Aldo Duppie, alias "El Lobo", líder de la pandilla Barrio 18, declarada como organización terrorista por Estados Unidos el año pasado y posteriormente por el Congreso guatemalteco.

Duppie fue detenido por primera vez cuando tenía 16 años y actualmente cumple varias condenas que suman 2.000 años de prisión. Está casado con María Marta Castañeda Torres, sobrina del fallecido exmandatario Álvaro Colom (2008-2012) y su esposa Sandra Torres, excandidata presidencial en tres ocasiones, la última contra el actual gobernante, Bernardo Arévalo.

La ministra de Educación, Anabella Giracca, dijo en X que por recomendación de expertos en seguridad, el Gobierno suspendió las clases a nivel nacional el lunes. "En este momento, lo más importante es la seguridad de estudiantes y docentes", afirmó. (Reporte de Sofia Menchu en Ciudad de Guatemala; Escrito por Brendan O'Boyle y Raúl Cortés Fernández)