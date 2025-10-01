Al menos nueve muertos por fuertes lluvias en la región ucraniana de Odesa

Una fuerte tormenta causó la muerte de al menos nueve personas, entre ellas un niño, en la región ucraniana de Odesa, informaron el miércoles los servicios de socorro.

"Actualmente, se sabe que han fallecido nueve personas, entre ellas un niño", indicó el Servicio Estatal de Emergencias en la plataforma Telegram.

El alcalde de la ciudad de Odesa, Guennadii Trujanov, informó que el centro administrativo de la región homónima "recibió casi el doble de la precipitación habitual en dos meses".

"Ningún sistema de alcantarillado puede soportar tal carga", aseguró.

Cientos de rescatistas trabajaron durante toda la noche para evacuar a las personas atrapadas por el agua, retirar automóviles atascados y bombear el agua de los edificios.

Hasta el momento se rescató un total de 362 personas y se evacuaron 227 vehículos, informó el servicio de socorro.

El alcalde Trujanov reconoció que la situación es difícil, pero afirmó que está "bajo control".

Se prevé que mañana continúe el mal tiempo.

bur-tc/jm/arm/pb