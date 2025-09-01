Al menos nueve muertos y decenas de heridos por un seísmo de magnitud 6 en el este de Afganistán

MADRID, 1 Sep. 2025 (Europa Press) -

Al menos nueve personas han muerto y decenas han resultado heridas a consecuencia de un seísmo de 6 en la escala de Ritcher que ha tenido lugar en las últimas horas de este domingo en la provincia afgana de Nangarhar, fronteriza con Pakistán, donde también se ha sentido el temblor.

El portavoz de los servicios sanitarios de la de Nangarhar, Ajmal Darwaish, ha confirmado al menos nueve fallecidos y 25 heridos en Nangarhar, como resultado del terremoto que ha tenido lugar a las 23.47 horas (hora local, 21.17 hora peninsular española) con epicentro a 42 kilómetros de Jalalabad, capital de la mencionada provincia, y una profundidad de ocho kilómetros, según ha indicado el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGC, por sus siglas en inglés).

Además, en la provincia de Lagmán, en el noreste del país, el seísmo ha causado al menos 30 heridos, en su mayoría mujeres, tal como ha señalado Tolo News.

El portavoz del Gobierno talibán, Zabihullah Mujahid, ha asegurado en declaraciones recogidas por esta cadena de televisión afgana que las autoridades emplearán "todos" los recursos para ayuda a la población, mientras que equipos de rescate de provincias cercanas al epicentro del seísmo prestarán asistencia a aquellas afectadas.

En Pakistán, se han registrado temblores y réplicas en Chakwal, Taxila, Wah Cantt y Lahore, así como en Peshawar, Mardan, Murree y zonas aledañas, si bien hasta el momento no se han confirmado víctimas ni daños materiales, según recoge la cadena Geo TV.