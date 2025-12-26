Al menos nueve personas fallecen en incendios en viviendas en las últimas 48 horas

MADRID, 26 Dic. 2025 (Europa Press) -

Al menos nueve personas han muerto por incendios en viviendas desde el pasado 24 de diciembre: hay tres fallecidos en Galicia, tres en Andalucía, dos en Canarias y uno en Castilla-La Mancha.

El último deceso confirmado se trata de un hombre que ha sido encontrado muerto esta mañana en el interior de su vivienda en Pontevedra, en la parroquia de Mourente. Un vecino alertó del hallazgo después de darse cuenta de que una ventana estaba quemada, según informa el 112 Galicia. La principal hipótesis que se baraja es que pudo fallecer por electrocución después de que explotase un microondas.

Por otro lado, la Guardia Civil investiga la muerte de un hombre de 49 años y su hijo de 21, cuyos cuerpos han sido localizados en la mañana de este viernes en una de las habitaciones del interior de su vivienda en Mugardos (A Coruña), situada en la Rúa dos Catro Ventos, en el casco urbano del municipio.

El instituto armado apunta a que posiblemente se produjese un incendio en el inmueble y no descarta que el fallecimiento pueda estar relacionado con la inhalación de gases derviados de la combustión, lo que deberá determinar la autopsia.

El hallazgo se realizó tras la alerta de familiares, que no tenían noticias de ambos desde el pasado 24 de diciembre. Según informa el Instituto Armado, al acceder al inmueble, los agentes observaron que el interior presentaba signos evidentes de haber sufrido un incendio, con diversas estancias afectadas por el humo y el calor.

Además, otras dos personas, un hombre y una mujer, han fallecido en la madrugada de este viernes tras declararse un incendio en una vivienda en La Matanza de Acentejo (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112.

El suceso se produjo sobre las 06.27 horas, cuando la sala operativa del 112 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, efectivos de los bomberos del Consorcio de Tenerife rescataron a los dos afectados del interior de la vivienda, que se encontraban inconscientes, y procedieron a extinguir las llamas que afectaron a la totalidad del inmueble.

Asimismo, dos adolescentes, chico y chica de 15 y 16 años, murieron en un incendio de una vivienda registrado en la mañana de este jueves en el municipio malagueño de Alhaurín El Grande. Varios testigos dieron la voz de aviso al teléfono 112, a las 8.00 horas, para informar de un incendio en una casa de la calle San Rafael en el que había personas atrapadas.

Los vecinos del municipio han guardado silencio este viernes como muestra de dolor y recuerdo tras el suceso. Durante esta jornada se mantiene un luto oficial decretado por el Ayuntamiento, en cuya puerta el alcalde, ediles y vecinos se han concentrado para guardar un respetuoso minuto de silencio en señal de duelo.

También un hombre de 82 años falleció en Nochebuena en el incendio de su vivienda en Cádiar (Granada), según confirmaron fuentes de Emergencias a esta agencia de noticias.

Ese mismo día falleció en Almadén (Ciudad Real) un hombre de 55 años tras originarse un incendio en su vivienda, tal y como confirmaron a Europa Press fuentes del 112 de Castilla-La Mancha.

MÁS DE 20 PERSONAS ASISTIDAS POR INHALACIÓN DE HUMO EN VALENCIA

En la Comunidad Valenciana se han atendido este viernes a 26 personas por inhalación de humo en incendios en Alaquàs, Albaida y Quart de Poblet (Valencia).

Por un lado, efectivos sanitarios han asistido a 17 personas en Alaquàs, una de las cuales ha tenido que ser trasladada al hospital, según han detallado desde el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El aviso se ha recibido a las 07.10 horas por un incendio en una vivienda de la calle Cid de Alaquàs y hasta el lugar se ha movilizado una unidad del SAMU, dos unidades de Soporte Vital Básico (SVB), dos ambulancias convencionales y equipo médico de Atención Primaria.

De igual manera, un total de cuatro personas han tenido que ser atendidas por inhalación de humo a causa de un incendio registrado en una vivienda en la calle de l'Ereta de la localidad de Albaida.

El fuego se declaró a las 02.49 horas de la madrugada y hasta el lugar se desplazaron tres dotaciones de Bomberos de Xàtiva y Ontinyent y sargento de Gandia. También inicialmente acudieron medios del Consorcio de Alicante por colaboración con zonas limítrofes.

Por otro lado, los Bomberos han rescatado a cinco personas y un perro en un incendio declarado en la mañana de este viernes en la localidad valenciana de Quart de Poblet. Un niño de 16 meses y un hombre de 85 años han sido trasladados al Hospital de Manises por inhalación de humo.

Los hechos han ocurrido poco antes de las 10.15 horas en un piso de la calle Jaume Balmes. El fuego afectaba a un piso en la primera planta y, al llegar los bomberos, los ocupantes ya estaban fuera de esa vivienda.

Los efectivos han tenido que socorrer a cinco personas de la finca, algunas de ellas a través de vehículo de altura, y otras a través de la escalera del edificio con capucha de rescate.