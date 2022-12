Al menos ocho civiles muertos y 35 heridos tras los últimos bombardeos rusos sobre Jersón

Zelenski acusa a Rusia de matar "por placer" y llevar a cabo una guerra al margen de "las reglas definidas"

MADRID, 24 Dic. 2022 (Europa Press) -

Las autoridades ucranianas han informado este viernes de la muerte de al menos ocho civiles tras los bombardeos del último día en la región de Jersón, que han dejado también al menos 35 personas heridas.

El gobernador de Jersón, Yaroslav Yanushevich, ha detallado que en el último día la región ha sido alcanzada por 74 impactos de misiles y cohetes rusos en un total de 36 ráfagas. Los proyectiles han alcanzado instalaciones de infraestructura crítica, así como edificios privados, un hospital y una escuela, entre otros.

Aunque en un primer momento se ha ofrecido un balance de una veintena de heridos, el jefe adjunto de la oficina de la Presidencia de Ucrania, Kirilo Timoshenko, ha elevado la cifra hasta los 35 heridos, 16 de los cuales están en estado grave, según recoge la agencia de noticias Ukrinform.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, no ha tardado en reaccionar al suceso y, en un mensaje en su canal de Telegram, ha lamentado que las imágenes de la situación en Jersón, rápidamente difundidas en redes sociales, son desgraciadamente la "vida real" de los ucranianos.

"Lo más probable es que las redes sociales cataloguen estas fotos como "contenido sensible", pero "esto no es contenido sensible, es la vida real de Ucrania y los ucranianos", ha denunciado Zelenski en un mensaje en el que acusa a Rusia de ser un "país terrorista".

El mandatario no solo ha recriminado que el ataque haya ido dirigido contra zonas donde no hay instalaciones militares, sino que además ha denunciado que la ofensiva contra esta zona residencial de Jersón se haya producido "en la víspera de Navidad".

"Esto no es una guerra según las reglas definidas. Es terror, es matar por intimidación y placer. El mundo debe ver y comprender contra qué mal absoluto estamos luchando", ha concluido el jefe de Estado ucraniano.

Por otro lado, en Donetsk dos personas han muerto tras los bombardeos rusos sobre la región, tal y como ha informado su gobernador, Pavlo Kirilenko, si bien ha señalado que la cifra actual es muy difícil de determinar con precisión.

A lo largo de la pasa noche se han registrado más bombardeos de las fuerzas rusas en las regiones de Sumy, Járkov y Zaporiyia, Mikolaiv, entre otras.

Europa Press