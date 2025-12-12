Al menos ocho empresas habilitadas para participar en ronda de cobre, oro y polimetálicos en Colombia: funcionario
LA NACION
BOGOTÁ, 12 dic (Reuters) - Al menos ocho empresas están habilitadas para participar en la ronda de exploración y producción de cobre, oro y polimetálicos que Colombia lanzará la próxima semana, dijo el viernes a Reuters el vicepresidente de promoción y fomento de la Agencia Nacional de Minería (ANM), Carlos Ortega.
Más temprano, la presidenta de la ANM, Lina Franco, reveló que el país ofrecerá el próximo lunes 14 áreas para la exploración y producción de esos metales.
Ortega reveló a Reuters que entre los habilitados se encuentra la canadiense Aris Mining y está en proceso de habilitación Rio Tinto. (Reporte de Nelson Bocanegra. Editado por Luis Jaime Acosta)
