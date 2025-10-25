Al menos ocho heridos en Kiev tras un nuevo ataque ruso con misiles balísticos

MADRID, 25 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Ejército ruso ha lanzado durante la madrugada de este sábado un nuevo ataque con misiles balísticos contra Kiev, la capital ucraniana, dejando al menos ocho personas heridas; todo ello a lo largo de una noche en la que la defensa antiaérea rusa ha interceptado y destruido más de 100 drones en todo su territorio, la mayoría de ellos en la región de Rostov.

El alcalde de la metrópoli, Vitali Klitschko, ha informado a través de la misma plataforma de que ocho personas han resultado heridas durante el ataque, y que tres de ellas han requerido hospitalización.

Por su parte, el jefe de la Administración Militar capitalina, Timur Tkachenko, ha confirmado vía Telegram que se han producido múltiples incendios en distintos puntos de la orilla izquierda del río Dniéper.

Los bomberos han sido desplegados en los distritos Darnitski y Desnianski, donde se han registrado los mayores daños, de acuerdo con el mismo medio.

Asimismo, ha agregado, se han producido grandes incendios que han afectado varios edificios no residenciales en los distritos mencionados.

En Dniprovskyi, las explosiones han destruido ventanas, dañado vehículos y dejado un cráter en el patio de un edificio residencial, mientras que un jardín de infancia también ha sufrido daños estructurales.

Testigos presenciales citados por The Kyiv Independent han relatado que las explosiones comenzaron a sentirse poco antes de las 04:00 horas (hora local).

Instantes antes de las primeras detonaciones, la Fuerza Aérea ucraniana había emitido una alerta sobre el lanzamiento de misiles balísticos rusos en dirección a la capital, activándose las sirenas antiaéreas en todo el país ante la posibilidad de nuevos ataques.

Este incidente tiene lugar apenas tres días después de una ofensiva rusa que este miércoles alcanzara infraestructuras energéticas en varias ciudades ucranianas, dejando seis muertos y 44 heridos, incluidos dos fallecidos y 29 heridos en Kiev.

En las últimas semanas, Moscú ha intensificado los bombardeos contra la red energética ucraniana, coincidiendo con la cercanía del invierno.

En este contexto, Klitschko ha advertido recientemente de que la capital se prepara para uno de los inviernos más difíciles desde el inicio de la invasión rusa a gran escala.

DERRIBA 120 DRONES UCRANIANOS

Como contrapartida, las fuerzas de defensa antiaérea del Ejército de Rusia han interceptado durante la madrugada de este sábado un total de 121 drones de las Fuerzas Armadas ucranianas sobre varias regiones del país, la mayor concentración de ellos sobre Rostov, según han informado las autoridades rusas.

Durante la noche de ayer, los sistemas de alerta de defensa aérea interceptaron y destruyeron 121 vehículos aéreos no tripulados de ala fija ucranianos: 20 sobre la región de Rostov; 19 sobre la región de Volgogrado; 17 sobre la región de Bryansk; doce sobre la región de Kaluga; once sobre la región de Smolensk; nueve sobre la región de Belgorod; nueve sobre la región de Moscú, incluidos siete vehículos aéreos no tripulados que volaban hacia Moscú", ha concretado el Ministerio de Defensa ruso en un mensaje compartido en su cuenta de Telegram. También se han neutralizado ocho drones sobre las regiones de Voronezh y Leningrado, dos sobre las regiones de Novgorod, Riazán y Tambov, y uno sobre las regiones de Tver y Tula, han añadido desde el Ejecutivo ruso. Este nuevo cruce de agresiones tiene lugar después de que al menos tres personas murieran y otras 22 resultasen heridas este viernes como consecuencia de un ataque de las fuerzas rusas sobre el distrito de Korabelni, en la provincia en gran medida ocupada de Jersón, que ya fue objetivo hace unos días de otra serie de bombardeos que dejó una decena de afectados.