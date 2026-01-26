Al menos ocho muertos en naufragio de transbordador con 342 personas en Filipinas

Un transbordador que llevaba 342 pasajeros se hundió el lunes en el sur de Filipinas, con un saldo de al menos ocho muertos, informó un alcalde local.

Hay "ocho muertes confirmadas" por el hundimiento del M/V Trisha Kerstin 3, dijo en Facebook Arsina Laja Kahing-Nanoh, alcalde de un pueblo en la provincia de Basilán.

Ronalyn Perez, una socorrista de Basilán, declaró a la AFP que "al menos 138 personas" fueron rescatadas.

"El desafío realmente es la cantidad de pacientes que está llegando. Tenemos poco personal de momento", indicó Perez, quien agregó que 18 personas fueron trasladadas a un hospital.

"El transbordador navegaba de Ciudad Zamboanga a la isla de Joló cuando ocurrió el incidente", precisó.

La guardia costera filipina indicó que estaba "coordinando activamente" para asistir a su estación en el sur de la isla de Mindanao con operaciones de búsqueda y rescate.

El país archipiélago de 116 millones de habitantes tiene una larga historia de desastres con transbordadores entre sus islas.

En 2023, más de 30 personas murieron cuando un incendio destruyó un transbordador en el sur de Filipinas.