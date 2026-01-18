Al menos ocho muertos por avalancha el fin de semana en Austria
Un total de 17 esquiadores mueren sobre la región alpina en una semana
Un total de 17 esquiadores perdieron la vida en los Alpes (en Austria, Francia y Suiza) desde el fin de semana pasado, tras las fuertes nevadas.
La última avalancha arrastró a tres miembros de un grupo de siete esquiadores checos en el distrito de Murtal, en Estiria, sepultándolos por completo, según informó la policía en un comunicado.
"Los rescatistas lograron localizar y extraer parcialmente a las víctimas sepultadas. A pesar de los esfuerzos inmediatos por salvarlas, las tres fueron encontradas muertas", informaron.
Anteriormente, en la región de Pongau, cerca de Salzburgo, una avalancha arrastró a un grupo de siete esquiadores fuera de pista, causando la muerte de cuatro y heridas graves a otro, según la radiotelevisión pública austriaca ORF. (ANSA).