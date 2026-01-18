Al menos ocho muertos por avalancha el fin de semana en Austria

Un total de 17 esquiadores perdieron la vida en los Alpes (en Austria, Francia y Suiza) desde el fin de semana pasado, tras las fuertes nevadas.

La última avalancha arrastró a tres miembros de un grupo de siete esquiadores checos en el distrito de Murtal, en Estiria, sepultándolos por completo, según informó la policía en un comunicado.

"Los rescatistas lograron localizar y extraer parcialmente a las víctimas sepultadas. A pesar de los esfuerzos inmediatos por salvarlas, las tres fueron encontradas muertas", informaron.

Anteriormente, en la región de Pongau, cerca de Salzburgo, una avalancha arrastró a un grupo de siete esquiadores fuera de pista, causando la muerte de cuatro y heridas graves a otro, según la radiotelevisión pública austriaca ORF. (ANSA).