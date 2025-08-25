Al menos ocho muertos por un bombardeo sobre el principal hospital del sur de Gaza
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 25 Ago. 2025 (Europa Press) -
Al menos ocho personas han muerto por un doble bombardeo sobre el hospital Nasser, situado en Jan Yunis y considerado el principal centro médico del sur de la Franja de Gaza, según la cifra preliminar de víctimas divulgada por el Ministerio de Sanidad del enclave.
El Ministerio, vinculado a Hamás, ha informado de que un primer ataque impactó sobre el cuarto piso del complejo. Posteriormente, coincidiendo con la llegada de las ambulancias, se habría registrado el segundo impacto.
Unos 62.700 palestinos han muerto en la Franja como consecuencia de la ofensiva militar lanzada por Israel en octubre de 2023. El Gobierno de Benjamin Netanyahu ha acordado intensificar estas operaciones para, entre otros objetivos, hacerse con el control de la ciudad de Gaza.
