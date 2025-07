Al menos once heridos en un apuñalamiento múltiple en Michigan (EEUU)

MADRID, 27 Jul. 2025 (Europa Press) - Al menos once personas han resultado heridas como consecuencia de un ataque múltiple con arma blanca que ha tenido lugar este sábado en una tienda Walmart en el estado estadounidense de Michigan, según han informado las autoridades médicas y policiales locales. "La Oficina del Sheriff del Condado de Grand Traverse investiga un apuñalamiento múltiple en un Walmart de Traverse City", ha notificado la Policía del estado de Michigan en una escueta publicación en su cuenta en la red social X, en la que ha señalado que el sospechoso se encuentra ya bajo custodia policial, sin revelar más detalles al respecto. Por su parte, el servicio de salud Munson Healthcare ha señalado que "está al tanto del trágico incidente ocurrido hoy en el Walmart de Traverse City" y ha confirmado que "once heridos están recibiendo ayuda médica en (el centro médico) Munson Medical Center". El incidente se ha producido a las 16.43 horas (hora local) de este sábado, según un informe de la Oficina del Sheriff difundido vía Facebook que señala a un varón de 42 años como autor de la agresión y recela que "todas las víctimas están siendo atendidas por sus heridas en el Centro Médico Munson, muchas en estado grave o crítico". "El 26 de julio de 2025 a las 16.43 horas, un hombre de 42 años, actuando solo, ingresó a un Walmart en el municipio de Garfield y utilizó un cuchillo plegable para apuñalar a once personas de edades desconocidas. Un oficial del Sheriff del condado de Grand Traverse llegó al lugar en pocos minutos y detuvo al hombre. Ciudadanos dentro del Walmart también ayudaron en la captura y en la atención a las víctimas", añade el informe. El centro sanitario ha afirmado que está "cooperando estrechamente con las autoridades locales y los servicios de emergencia para brindar una mejor ayuda a los heridos" y se ha comprometido a "proporcionar información actualizada según sea necesario", según un comunicado compartido en su cuenta de Facebook. Asimismo, el subdirector de la Oficina Federal de Investigación (FBI), Dan Bongino, ha aseverado que el FBI se ha movilizado y brindará "todo el apoyo necesario a la Oficina del Sheriff del condado de Grand Traverse en su investigación de los ataques en Walmart". Por el momento, no han trascendido datos sobre la identidad de las personas afectadas, así como tampoco sobre la motivación del acto o sobre una eventual relación con el entorno o las víctimas. La Policía del estado ha señalado que "todas las consultas de los medios serán manejadas por la Oficina del Sheriff del Condado de Grand Traverse" y que "se proporcionarán nuevos detalles a medida que estén disponibles".