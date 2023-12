Al menos seis personas han sido detenidas este sábado durante una protesta contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, junto a la residencia que éste tiene en la ciudad de Cesarea, en la costa mediterránea.

Los convocantes exigen la dimisión de Netanyahu por los ataques de Hamás del pasado 7 de octubre lanzado desde la Franja de Gaza y que supuso la muerte de unas 1.200 personas y el secuestro de más de 200.

Los manifestantes se han concentrado en unas dunas situadas cerca del domicilio de Netanyahu y han lanzado consignas con un meg√°fono antes de la llegada de la Polic√≠a, que les ha recriminado no tener autorizaci√≥n para esta protesta, seg√ļn recoge el diario 'The Times of Israel'.

Este mismo sábado por la tarde hay convocada otra manifestación contra Netanyahu en esa misma localidad, situada al norte de Tel Aviv.