Al menos seis jóvenes mueren en un incendio en un restaurante en Perú

Al menos seis jóvenes estudiantes fallecieron y tres resultaron heridos este jueves en un incendio en un restaurante de la región andina de Puno, en el sureste de Perú, informó la policía sin precisar sus edades.

El siniestro se produjo en la ciudad de Huancané cuando un grupo de alumnos de un instituto pedagógico celebraba el cumpleaños de uno de ellos, según las autoridades.

"Tenemos reportado hasta el momento seis estudiantes fallecidos y tres heridos producto de un incendio", dijo a la AFP un oficial de la comisaría de esa localidad, cercana a la frontera con Bolivia.

La conflagración en el restaurante "Calma tripa" se habría originado por la explosión de un tanque de gas, indicó el agente, que pidió no ser identificado.

La policía y los bomberos lograron sofocar el fuego, pero hallaron los cadáveres calcinados de los jóvenes en el segundo nivel del local.

En medio de la emergencia, los vecinos intentaron apagar el fuego con baldes antes de la llegada de los equipos de emergencia.

Los incendios suelen ser frecuentes en las zonas periféricas de Perú, donde edificaciones precarias sirven como depósitos de materiales inflamables ante la ausencia de normas de seguridad rigurosas.

