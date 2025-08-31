Al menos seis muertos en accidente con camión recolector de basura en Dominicana

El choque de un camión recolector de basura contra una camioneta donde se trasladaban varios religiosos dejó al menos seis muertos en la vía que conduce hacia Punta Cana, un enclave turístico de República Dominicana, informaron autoridades este domingo.

El accidente se registró el sábado a las 22:30 horas locales (02:30 GMT del domingo) en la carretera La Otra Banda-Macao que conecta con los paradisíacos balnearios de Punta Cana y Bávaro, ubicados a unos 200 kilómetros de la capital Santo Domingo.

"Un camión recolector de basura del sector privado impactó una camioneta que venía llena de religiosos de la iglesia, y una motocicleta del lugar y otros vehículos que fueron impactados", dijo a la AFP el coronel Miguel Ángel Álvarez, del cuerpo de bomberos de Verón, Punta Cana.

En el lugar fallecieron cuatro personas y dos en el hospital, agregó Álvarez.

No está claro si todos los fallecidos eran ocupantes de la camioneta que trasladaba a los religiosos.

El conductor del camión compactador iba a alta velocidad cuando impactó la camioneta que transportaba pasajeros en la cabina trasera, de acuerdo al reporte de los bomberos.

La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre informó que entre los fallecidos hay menores de edad.

str-mbj/db