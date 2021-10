Al menos seis muertos tras una semana de enfrentamientos entre insurgentes y el Ejército de Tailandia

Las autoridades tailandesas han alertado este lunes de que al menos seis personas han muerto en el marco de enfrentamientos registrados durante la √ļltima semana entre el Ej√©rcito e insurgentes en el sur del pa√≠s asi√°tico.

Las tres provincias m√°s septentrionales de Tailandia se han visto afectadas tras casi 20 a√Īos de un conflicto que ha dejado m√°s de 7.000 muertos, la mayor√≠a de ellos civiles, a medida que los milicianos luchan para hacerse con una mayor autonom√≠a.

Si bien la pandemia hab√≠a frenado los enfrentamientos, los ataques se han reanudado durante las √ļltimas semanas. Las fuerzas tailandesas, que han advertido que se han visto envueltas en una serie de enfrentamientos en la provincia de Narathiwat desde el pasado 28 de septiembre, han especificado que, de las v√≠ctimas mortales, cuatro son insurgentes y dos son efectivos tailandeses.

El Ej√©rcito ha destacado, no obstante, que han estado tratando de negociar con los insurgentes "desde el primer d√≠a" con la ayuda de los l√≠deres religiosos locales. Sin embargo, han lamentado que "no hayan entrado en raz√≥n" y hayan preferido seguir luchando, seg√ļn informaciones del diario 'The Bangkok Post'.

La Policía y el Ejército han sido acusados en varias ocasiones por los residentes de la zona de utilizar "tácticas de mano dura", lo que provocaría respuestas "violentas" por parte de los insurgentes.