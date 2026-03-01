Al menos siete heridos cerca de Jerusalén tras andanada de misiles iraníes

Al menos siete personas resultaron heridas este domingo en la zona circundante de Jerusalén tras la última andanada de misiles lanzados desde Irán, informaron los bomberos.

"Los bomberos del distrito de Jerusalén están actuando en estos momentos en el lugar del impacto, situado en una autopista" en la región de Jerusalén, informó el cuerpo en un comunicado.

"Según las autoridades médicas, hasta el momento se evacuó del lugar a siete personas heridas con distintos grados de gravedad para que reciban atención médica", añadieron.

Periodistas de la AFP reportaron este domingo por la noche que se escucharon varias explosiones en Jerusalén, después de que los militares israelíes detectaran el lanzamiento de misiles desde Irán.

La policía israelí afirmó en un comunicado que está llevando a cabo búsquedas en la zona de Jerusalén "tras los reportes de fragmentos de misiles interceptores caídos en varios lugares".