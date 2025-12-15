Al menos siete muertos al estrellarse una avioneta al oeste de Ciudad de México

CUAUTITLÁN IZCALLI, México (AP) — Al menos siete personas murieron el lunes al estrellarse una avioneta que intentó hacer un aterrizaje de emergencia unos 50 kilómetros al oeste de Ciudad de México, informó Adrián Hernández, coordinador de Protección Civil del Estado de México, la región que rodea la capital.

El accidente tuvo lugar en San Mateo Atenco, una zona industrial a solo cinco kilómetros del aeropuerto de Toluca. La avioneta había salido de Acapulco, en la costa del Pacífico mexicano.

El funcionario explicó que la aeronave era un jet privado de tamaño medio en la que, según la bitácora de viaje, iban 10 personas: 8 pasajeros y dos tripulantes. Horas después del suceso solo se habían recuperado siete cadáveres.

Según indicó, la avioneta aparentemente tuvo problemas e intentó aterrizar en un campo de fútbol pero acabó estrellándose sobre el techo de una estructura de metal de una empresa de transportes pesados, lo que provocó un gran incendio.

La alcaldesa de San Mateo Atenco, Ana Muñiz, indicó a Milenio Televisión que debido al incendio hubo que evacuar a unas 130 personas de la zona afectada para evitar problemas mayores. Las autoridades ya investigan las causas del suceso.