Al menos siete muertos en Filipinas tras "doble" terremoto

Por Mikhail Flores

MANILA, 10 oct (Reuters) -

Dos terremotos sacudieron el viernes las costas del sur de Filipinas, causando la muerte de al menos siete personas, mientras las ciudades cercanas al epicentro sufrieron daños estructurales y las autoridades advertían de fuertes réplicas.

El primer sismo, de magnitud 7,4, ocurrió en aguas de la localidad de Manay, en la provincia de Dávao Oriental, provocó una alerta de tsunami para las costas situadas a 300 kilómetros del epicentro, pero posteriormente se levantaron las alertas para Filipinas e Indonesia.

Un segundo sismo de magnitud 6,8 azotó la misma zona siete horas después, lo que activó una nueva alerta de tsunami. La agencia sismológica del país, Phivolcs, advirtió sobre posibles olas que podrían superar en más de un metro las mareas normales.

Se recomendó a las personas que viven cerca de las zonas costeras del sur de Filipinas que evacuen inmediatamente a terrenos más altos o se adentren más en el interior, según un aviso.

El director de Phivolcs, Teresito Bacolcol, describió los dos terremotos como un "doblete": dos terremotos distintos que ocurrieron a lo largo de una enorme fosa frente a la costa este del país.

Se reportaron inicialmente daños en viviendas, edificios y puentes, según un funcionario de Manay, aunque la magnitud total de los daños en Filipinas no estaba clara de inmediato.

Al menos siete personas murieron, aseguró Ednar Dayanghirang, funcionario de defensa civil, en una sesión informativa. Las muertes se registraron en pueblos y ciudades cercanos al epicentro del terremoto.

Los dos terremotos estuvieron entre los más fuertes de los últimos años en Filipinas, país ubicado en el "Cinturón de Fuego" del Pacífico y que experimenta más de 800 sismos al año.

Se produjo dos semanas después de que Filipinas sufriera su terremoto más mortífero en más de una década, con 74 muertos en la isla de Cebú. El sismo tuvo una magnitud de 6,9 y también se produjo mar adentro.

(Reporte de Mikhail Flores en Manila y Ananya Palyekar y Mrinmay Dey en Bengaluru; reporte adicional de Ananda Teresia y Gayatri Suroyo en Yakarta; escrito por Martin Petty; editado en español por María Bayarri y Manuel Farías)