Al menos siete muertos por nuevos bombardeos israelíes en la ciudad de Gaza

MADRID, 4 Oct. 2025 (Europa Press) -

Al menos siete personas han muerto en la ciudad de Gaza por nuevos bombardeos israelíes efectuados desde el amanecer de este sábado y en medio de la incógnita sobre el derrotero del plan de paz anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y aceptado en principio aunque con numerosas condiciones pendientes de negociación por el movimiento islamista palestino Hamás.

Entre los siete fallecidos, según fuentes del hospital Bautista de la ciudad, hay cuatro muertos extraídos de los escombros de un bombardeo en el barrio de Tuffah, en el noroeste de la ciudad. Además, en horas previas, el hospital de Al Shifa confirmó las muertes de cinco personas por el impacto de un proyectil israelí contra una casa al oeste de la ciudad de Gaza.

También hay constancia durante la pasada noche de la muerte de dos niños en un ataque de un avión no tripulado israelí contra una tienda de campaña en la zona de desplazados de Al Mauasi, en la costa central del enclave palestino, según fuentes de la agencia palestina Sanad. La misma agencia informa además de que las fuerzas israelíes han lanzado en los últimos minutos nuevos ataques contra los barrios de Yarmuk, Al Nafaq y Ramzon Al Ghafri, también en la ciudad de Gaza, coincidiendo con el regreso de familias palestinas a esas zonas.