Al menos siete muertos por un accidente en una mina de carbón del este de China

MADRID, 22 Ago. 2025 (Europa Press) -

Al menos siete personas han muerto en un accidente registrado en una mina de carbón en la localidad de Datian, situada en la provincia de Fujian, en el este de China.

Las autoridades locales han confirmado este viernes la cifra de fallecidos un día después de que se produjera el incidente, que tuvo lugar sobre las 23.00 (hora local) del jueves, según informaciones de la agencia de noticias Xinhua.

Así, han especificado que se trata de la mina de Shuijingkeng, operada por la empresa Fujian Guangfeng. Los trabajadores se encontraban realizando tareas bajo tierra en el momento del accidente y, en un primer momento, fueron dados por desaparecidos.

Las operaciones de búsqueda y rescate siguen en la zona, si bien solo un minero ha logrado salir por su cuenta con vida. Los cuerpos de los fallecidos fueron hallados sobre las 4.00 (hora local) de este viernes, pero no presentaban signos vitales.