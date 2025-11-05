Al menos siete muertos tras estrellarse un avión de UPS en Kentucky

Por David Shepardson, Chris Thomas y Lisa Baertlein

5 nov (Reuters) - Un avión de carga de fuselaje ancho de UPS se estrelló y estalló en una bola de fuego poco después de despegar el martes del aeropuerto internacional de Louisville, Kentucky, matando a siete personas, incluidas las tres que iban a bordo del aparato, e hiriendo a otras 11 en tierra, según las autoridades.

Las llamas del accidente, que se produjo poco antes del anochecer, provocaron una cadena de incendios en tierra en un corredor industrial adyacente al aeropuerto, lo que obligó a las autoridades a interrumpir las operaciones aeroportuarias durante toda la noche, según las autoridades. Se esperaba que el aeropuerto de Louisville, que alberga UPS Worldport —un centro mundial para las operaciones de carga aérea de la compañía de envíos y su mayor instalación de manipulación de paquetes en todo el mundo— reabriera el miércoles por la mañana. Los restos del accidente quedaron esparcidos por las dos pistas.

UPS dijo en una alerta de servicio el martes por la noche que sus horarios de entrega programados para paquetes aéreos e internacionales "pueden verse afectados" por la interrupción.

"Los planes de contingencia están en marcha para ayudar a asegurar que los envíos lleguen a sus destinos finales tan rápido como las condiciones lo permitan", dijo la compañía.

El avión trimotor se abasteció de combustible para un vuelo de 8 horas y media a Honolulu. El avión llevaba una tripulación de tres personas, según UPS. Las autoridades dijeron más tarde que ninguno había sobrevivido.

El alcalde de Louisville, Craig Greenberg, dijo a los periodistas en una rueda de prensa nocturna que se habían confirmado cuatro víctimas mortales en tierra y que otras 11 personas heridas habían sido trasladadas a hospitales.

Por su parte, el gobernador de Kentucky, Andy Beshear, dijo que el número total de víctimas mortales era de al menos siete y que se esperaba que aumentara. Anteriormente dijo que algunos de los supervivientes habían sufrido heridas "muy importantes".

(Información de David Shepardson en Washington y Lisa Baertlein en Los Ángeles, con redacción e información de Chris Thomas en Ciudad de México; redacción e información adicionales de Dan Catchpole en Seattle y Steve Gorman en Los Ángeles; información adicional de Juby Babu en Ciudad de México, Allison Lampert en Montreal, y Gnaneshwar Rajan y Shivani Tanna en Bengaluru; edición de Jamie Freed y Stephen Coates; edición en español de Paula Villalba)