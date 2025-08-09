Al menos siete palestinos muertos en varios ataques israelíes contra el centro de la Franja de Gaza

MADRID, 9 Ago. 2025 (Europa Press) -

Al menos siete civiles palestinos han perdido la vida y un número indeterminado ha resultado herido este sábado en dos nuevos ataques perpetrados por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en zonas del centro de la Franja de Gaza.

Fuentes médicas palestinas recogidas por la agencia de noticias Wafa han informado de cinco personas fallecidas y al menos 33 heridas en un bombardeo contra el campo de refugiados Nuseirat.

Otras dos personas han muerto y otra ha resultado herida mientras se encontraban recogiendo ayuda humanitaria en un punto de distribución ubicado en el sur de la zona de Wadi Gaza, también en el centro del enclave palestino, cuando las fuerzas israelíes han abierto fuego contra grupos de civiles.

Varios ataques más han tenido lugar esta madrugada como en el campamento Al Bureij, donde vehículos aéreos no tripulados de Israel han descargado artillería contra los refugiados, y en el barrio de Al Zeitoun, en ciudad de Gaza, donde varios bombardeos han atacado a la población.

Estos ataques se producen horas después de que el Gobierno del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aprobara la operación para asumir el control de la ciudad de Gaza, la más importante del enclave, como prolegómeno a un plan de "cinco principios para terminar con la guerra" contra Hamás.

La ofensiva de Israel, lanzada tras los ataques ejecutados por Hamás y otras facciones palestinas el 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el Gobierno israelí--, ha causado hasta la fecha más de 61.200 muertos, incluidos cerca de 200 por hambre o desnutrición.