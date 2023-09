Al menos tres personas han resultado heridas este lunes en un ataque con cuchillo perpetrado en el campos de la Universidad Nacional de Australia, seg√ļn ha informado la Polic√≠a australiana.

Dos j√≥venes de unos 20 a√Īos han tenido que ser hospitalizadas, una de ellas en estado cr√≠tico, tras el ataque. Ambas son estudiantes de la universidad y han sido apu√Īaladas cuando caminaban por el campus en Canberra, la capital.

La Polic√≠a y los servicios de emergencias han acudido al campus sobre las 14.45 (hora local) tras recibir informaciones sobre el ataque. Posteriormente, las fuerzas de seguridad han detenido un hombre de 24 a√Īos, que ha sido puesto bajo custodia. Una tercera persona, un hombre de 34 a√Īos, ha resultado herido leve.

Por el momento no se han presentado cargos contra el principal sospechoso, si bien la Polic√≠a considera que no se trata de un estudiante. El vicerrector de la universidad, Brian Schmidt, ha afirmado que la situaci√≥n "est√° bajo control" y ha confirmado la detenci√≥n del sospechoso, seg√ļn informaciones del diario 'The Sydney Morning Herald'.

"Me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento por la rápida y eficaz respuesta de la Policía, del Servicio de Ambulancias y de nuestro propio equipo de seguridad de la universidad. Entiendo que este incidente puede haber causado angustia entre los miembros de nuestra comunidad y quiero recordarles que hay apoyo disponible", ha zanjado.