LA NACION

Al menos tres heridos tras una explosión en una empresa de tratamiento de residuos sanitarios de Socuéllamos

Al menos tres heridos tras una explosión en una empresa de tratamiento de residuos sanitarios de Soc

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Al menos tres heridos tras una explosión en una empresa de tratamiento de residuos sanitarios de Soc
Al menos tres heridos tras una explosión en una empresa de tratamiento de residuos sanitarios de Soc

CIUDAD REAL, 27 Oct. 2025 (Europa Press) -

Al menos tres personas han resultado heridas graves este lunes tras la explosión que se ha producido este lunes en la nave de una empresa de tratamiento de residuos sanitarios, situada en la calle Dinamarca del polígono 'El LLano' de Socuéllamos (Ciudad Real).

Según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han tenido lugar sobre las 8.51 horas.

Al lugar se ha desplazado la Guardia Civil, la Policía Local, bomberos de Tomelloso, un médico de Urgencias, dos helicópteros sanitarios, una UVI y una ambulancia de Soporte Vital Básico.

LA NACION
Más leídas
  1. Los resultados de las elecciones legislativas en todo el país
    1

    Mapa de resultados de las elecciones en la Argentina: el nuevo escenario político tras las legislativas 2025

  2. El proyecto presidencial de Axel Kicillof sufrió un duro traspié con la derrota en la provincia
    2

    El proyecto presidencial de Axel Kicillof sufrió un duro traspié con la derrota en la provincia

  3. La alianza sumó más que las partes y el distrito se pintó todo de violeta
    3

    Los resultados porteños. La alianza sumó más que las partes y el distrito se pintó todo de violeta

  4. Las figuras de una votación sorprendente
    4

    Ganadores y perdedores de una votación sorprendente

Cargando banners ...