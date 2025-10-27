Al menos tres heridos tras una explosión en una empresa de tratamiento de residuos sanitarios de Socuéllamos
Al menos tres heridos tras una explosión en una empresa de tratamiento de residuos sanitarios de Soc
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
CIUDAD REAL, 27 Oct. 2025 (Europa Press) -
Al menos tres personas han resultado heridas graves este lunes tras la explosión que se ha producido este lunes en la nave de una empresa de tratamiento de residuos sanitarios, situada en la calle Dinamarca del polígono 'El LLano' de Socuéllamos (Ciudad Real).
Según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han tenido lugar sobre las 8.51 horas.
Al lugar se ha desplazado la Guardia Civil, la Policía Local, bomberos de Tomelloso, un médico de Urgencias, dos helicópteros sanitarios, una UVI y una ambulancia de Soporte Vital Básico.
LA NACION
Otras noticias de Ciudad
Más leídas
- 1
Mapa de resultados de las elecciones en la Argentina: el nuevo escenario político tras las legislativas 2025
- 2
El proyecto presidencial de Axel Kicillof sufrió un duro traspié con la derrota en la provincia
- 3
Los resultados porteños. La alianza sumó más que las partes y el distrito se pintó todo de violeta
- 4
Ganadores y perdedores de una votación sorprendente