Al menos tres heridos y decenas de viviendas dañadas por ataque con dinamita en Perú

Al menos tres heridos y un centenar de viviendas afectadas dejó un ataque con dinamita en la ciudad peruana de Trujillo, producido en el marco de enfrentamientos entre organizaciones delictivas, informaron autoridades este viernes.

La fuerte explosión ocurrió la noche del jueves en una zona residencial y comercial de esta ciudad del norte peruano, epicentro de las acciones de grupos criminales desde hace más de un año.

Según la policía, citada por la prensa, los atacantes utilizaron unos 15 cartuchos de dinamita contra el blanco del ataque, un inmueble de tres pisos que quedó virtualmente destruido.

La onda expansiva afectó las viviendas ubicadas en un radio de un centenar de metros, rompiendo lunas y dañando vehículos, según imágenes difundidas por canales de televisión.

El ministro del Interior Carlos Malaver viajó este viernes a Trujillo, 565 km al norte de Lima.

Este "atentado (...) se trataría de una disputa entre organizaciones criminales por querer recuperar espacios para desarrollar actividades como la extorsión", dijo Malaver, citado en la cuenta en la red social X del ministerio.

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Truijllo aseguró que el atentado había dejado al menos a tres personas heridas, quienes fueron atendidas en un hospital.

El prefecto regional de La Libertad, Carlos Rodríguez, informó a la prensa que un centenar de viviendas sufrieron daños.

La prensa local indicó que la noche del jueves se difundió un video en las redes sociales de amenazas de la banda "Los Pulpos" a grupos rivales.